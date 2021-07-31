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Иммунолог рассказал, каким пациентам не стоит проходить вакцинацию

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Иммунолог рассказал, каким пациентам не стоит проходить вакцинацию
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что существует категория людей, которым бы он лично не советовал бы делать прививку от новой коронавирусной инфекции.

При этом он подчеркнул, что возраст, сам по себе, не является причиной для медицинского отвода от вакцинации. По мнению эксперта, не стоит делать прививку от коронавируса тем, кто находится в так называемом терминальном состоянии. Он уточнил, что это касается лежачих больных в пожилом возрасте, а также тех, кто получает паллиативную терапию, либо людей, которые переживают последствия тяжелых инсультов, инфарктов и так далее.

— В таких случаях я бы не рекомендовал вакцинацию. Собственно, эти ситуации попадают под противопоказания, отраженные в инструкции по применению. Также не стоит делать укол от COVID-19 при обострении тяжелого хронического заболевания, — уточнил Николай Крючков.

По его словам, к последнему нужно относить любые нестабильные состояния на фоне тяжелых хронических заболеваний. Он также уточнил, что если у пациента есть хронические заболевания, которые находятся не в стадии обострения, если он не лежачий больной, то даже его преклонный возраст не может быть противопоказанием к вакцине, отмечает «Царьград».

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