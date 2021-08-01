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Российская гимнастка Ильянкова взяла серебро на разновысоких брусьях ОИ-2020

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская гимнастка Ильянкова взяла серебро на разновысоких брусьях ОИ-2020
Фото: Pixabay

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио. Выступление состоялось в воскресенье, 1 августа.

Россиянка набрала 14,833 баллов и заняла второе место на ОИ-2020. Золотую медаль выиграла Нина Дервал из Бельгии.

Так, Ильянкова принесла 41-ю медаль в копилку российской сборной.

До этого российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Немец Александр Зверев победил Хачанова со счетом 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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