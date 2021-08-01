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Музыкант разъяснил, как человек воспринимает музыку

Елена Фролова

Общество
Музыкант разъяснил, как человек воспринимает музыку
Фото: Pixabay

Как музыка воздействует на человека, рассказал электронный музыкант, продюсер Armodine. По его мнению, не бывает людей равнодушных к музыке.

Человек может не понимать ничего в стилях или текстах песен, но он все равно хотя бы раз покачивал ногой в такт мелодии. DJ уверен, что музыка сказывается на эмоциональном восприятии человека.

— Музыка представляет собой непросто сочетание звуков, построенных на нотах. Представим, что последняя это волна, которая имеет частоту колебания, доходящую до уха в виде акустического резонанса. Она интерпретируется человеческим мозгом, — объяснил музыкант.

По его словам, человек различает в широком диапазоне этот объем резонансов. Это могут быть и шум, доносящийся с улицы, и голоса людей, и музыка. Как подчеркнул музыкальный эксперт, на любом инструменте можно исполнить красивую мелодию, а можно – что-то несвязное, что к музыке и отнести нельзя. Одни сочетания мозг будет воспринимать, а другие – категорически нет, отмечает ФАН.

Armodine пояснил, что музыка построена на диссонансах и консонансах. Последние складываются из терции, квинты и октавы. А вот секста или неполная квинта звучат не слишком гармонично, поэтому их относят к диссонансу.

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