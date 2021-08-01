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МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской
Фото: Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) начал рассмотрение инцидента, связанного с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказали в пресс-службе МОК.

В пресс-службе рассказали, что обратились в Национальный олимпийский комитет (НОК) страны из-за ситуации.

— МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Тимановскую хотели направить домой из-за ее якобы эмоционально-психологического состояния. Соответствующее решение принял тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике. Однако спортсменка отказалась покидать Олимпийские игры в Токио.

Она записала видеообращение с просьбой к МОК о помощи. По словам Тимановской, на нее оказывали психологическое давление. При этом до соревнований спортсменка сняла видео с критикой белорусских спортивных чиновников.

До этого глава МОК Томас Бах заявил о полном праве сборной РФ выступать на Олимпиаде. Он также заверил, что Олимпийский комитет России полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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