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Глава МОК заявил о полном праве сборной РФ выступать на Олимпиаде

София Долганова

Спорт
Глава МОК заявил о полном праве сборной РФ выступать на Олимпиаде
Фото: Νέα Δημοκρατία / CC BY-NC 2.0

В воскресенье, 1 авуста, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России на Олимпийских играх — 2020.

— Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение, — отметил Бах в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

Глава МОК также заверил, что Олимпийский комитет России полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020.

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