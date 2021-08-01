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В чемпионате России по футболу нового сезона зафиксирован первый ничейный результат

Илья Ашуров

Спорт
В чемпионате России по футболу нового сезона зафиксирован первый ничейный результат
Фото: Twitter / FCURAL

Футбольные клубы «Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура Российской премьер лиги (РПЛ). Таким образом, в национальном футбольном первенстве сезона 2021–2022 зафиксирован первый ничейный результат.

Матч проходил на «Екатеринбург-Арене». Первыми счет открыли хозяева: на 32-й минуте точным ударом отметился Андрей Панюков. Во втором тайме, на 55-й минуте, счет в матче сравнял нижегородец Тимур Сулейманов.

Под занавес встречи на стадионе пропало освещение. Из-за этого игра была приостановлена на пять минут.

В первом туре РПЛ все матчи завершились победой одной из команд. Впервые в истории высшего футбольного дивизиона страны первый тур обошелся без ничейных исходов. В четырехматча второго тура РПЛ, предшествующих встрече «Урала» и «Нижнего Новгорода», также был выявлен победитель.

В третьем туре «Урал» проведет выездной матч с «Сочи», а «Нижний Новгород» поедет в гости к «Спартаку».

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