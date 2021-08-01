Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Серия фотовыставок об НКО пройдет в Москве

Татьяна Плотникова

Город
Серия фотовыставок об НКО пройдет в Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, парк Ангарские Пруды Карта всех событий

В столичном парке «Ангарские пруды» открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание», посвященная московским некоммерческим организациям.

Выставка стала итогом фотоконкурса, в котором приняли участие сотрудники городских некоммерческих организаций и волонтеры. На конкурс поступило более 200 работ разного жанра: документального, репортажного, портретного. Главным требованием конкурса было максимально яркое и интересное отображение деятельности НКО.

Жители города и эксперты отобрали 18 лучших снимков, которые и представлены на выставке. Наряду с ними в экспозициях разместят художественные фотопортреты лидеров НКО и волонтеров с краткими справками об организациях и их успехах.

С августа до конца октября аналогичные выставки пройдут не только в парке «Ангарские пруды», но и в других популярных местах столицы: в саду «Эрмитаж», парках «Таганский» и «Сокольники», Лианозовском парке, этнографической деревне «Бибирево» и в популярных торговых центрах.

Организатор акции — сеть коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До 29 августа на уличных стендах Главархива можно увидеть экспозицию «Стадион наших побед», посвященную 65-летию спортивного комплекса «Лужники». На кадрах запечатлены моменты строительства «Лужников», соревнований и других значимых событий в его истории.

Читайте также:
выставкаМоскваНКО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте