Серия фотовыставок об НКО пройдет в Москве

Фото: mos.ru

Россия, Москва, парк Ангарские Пруды Карта всех событий

В столичном парке «Ангарские пруды» открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание», посвященная московским некоммерческим организациям.

Выставка стала итогом фотоконкурса, в котором приняли участие сотрудники городских некоммерческих организаций и волонтеры. На конкурс поступило более 200 работ разного жанра: документального, репортажного, портретного. Главным требованием конкурса было максимально яркое и интересное отображение деятельности НКО.

Жители города и эксперты отобрали 18 лучших снимков, которые и представлены на выставке. Наряду с ними в экспозициях разместят художественные фотопортреты лидеров НКО и волонтеров с краткими справками об организациях и их успехах.

С августа до конца октября аналогичные выставки пройдут не только в парке «Ангарские пруды», но и в других популярных местах столицы: в саду «Эрмитаж», парках «Таганский» и «Сокольники», Лианозовском парке, этнографической деревне «Бибирево» и в популярных торговых центрах.

Организатор акции — сеть коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До 29 августа на уличных стендах Главархива можно увидеть экспозицию «Стадион наших побед», посвященную 65-летию спортивного комплекса «Лужники». На кадрах запечатлены моменты строительства «Лужников», соревнований и других значимых событий в его истории.