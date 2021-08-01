Главархив Москвы показал редкие кадры «Лужников»

Фото: Главархив Москвы

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» опубликован фотоальбом с редкими фотоснимками из истории спортивного комплекса «Лужники», которому 31 июля исполнилось 65 лет.

На опубликованных столичным Главархивом кадрах запечатлены моменты строительства «Лужников», соревнований и других значимых событий работы фотографов Мстислава Боташева, Михаила Озерского, Семена Фридлянда, Михаила Трахмана, Юрия Королева, Бориса Ярославцева, Виктора Шандрина, Владимира Мусаэльяна, Василия Егорова, Виктора Будана, Вячеслава Ун Да-сина, Валентина Мастюкова, Бориса Колесникова, Леонида Доренского, Сергея Преображенского и других.

Как рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, «Лужники» — один из самых известных и исторически интересных спортивных комплексов столицы, в котором прошло множество важных мероприятий, самое знаменательное из которых — Олимпийские игры 1980 года.

Увидеть фотографии можно также на уличных стендах Главархива по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Экспозиция «Стадион наших побед» будет работать до 29 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил спорткомплекс в 65-летием и рассказал, что на его территории в последние годы было построено и обновлено в общей сложности 22 объекта, включая уникальный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Аквакомплекс.