Сергей Собянин рассказал об обновлении «Лужников»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 24/1 Карта всех событий

На территории столичного спортивного комплекса «Лужники» в последние годы было построено и обновлено в общей сложности 22 объекта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

31 июля спорткомплексу «Лужники» исполнилось 65 лет. Сергей Собянин напомнил, что в 2013 году началась масштабная реконструкция всего комплекса. Было предложено снести Большую спортивную арену и к чемпионату мира по футболу 2018 году по футболу построить новый стадион. Однако власти города приняли решение сохранить исторический фасад и полностью обновить «начинку» комплекса. Теперь это один из лучших стадионов мира, отметил мэр Москвы.

Среди объектов «Лужников», которые были построены и обновлены за последние годы, — уникальный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Аквакомплекс. Также ведется реконструкция универсального спортзала «Дружба», строительство ледового дворца «Кристалл», теннисного центра, международных центров самбо и бокса.

Как написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», обновленные «Лужники» — настоящий спортивный город, где можно гулять у реки, заниматься спортом, ставить личные рекорды.

27 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в строящемся здании международного центра самбо и бокса в «Лужниках» начали монтировать стеклопакеты витражей. Также в спортивном центре устанавливают панели фасада здания.

Центр самбо и бокса в столичных «Лужниках» планируют построить до конца 2021 года. Его залы смогут вместить 3,6 тысячи человек, а витражное остекление позволит наблюдать за тренировками с улицы.