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Строители начали монтаж стеклопакетов витражей в центре самбо и бокса в «Лужниках»

Илья Ашуров

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Строители начали монтаж стеклопакетов витражей в центре самбо и бокса в «Лужниках»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, ЛужникиКарта всех событий

В строящемся здании международного центра самбо и бокса в «Лужниках» начали монтировать стеклопакеты витражей. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители приступили к монтажу стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо, их площадь составит около двух тысяч квадратных метров. Также на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных систем и устройству трибун в зрительных залах самбо и бокса, — рассказал заместитель мэра.

Также в строящемся спортивном центре устанавливают панели фасада здания. По словам Бочкарева, для сооружения изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций. Они будут перекликаться с Дворцом водных видов спорта, что позволит создать стилистическое единство архитектурного пространства в «Лужниках».

Центр самбо и бокса в столичных «Лужниках» планируют построить до конца 2021 года. Его залы смогут вместить 3,6 тысячи человек, а витражное остекление позволит наблюдать за тренировками с улицы.

Этим летом олимпийский комплекс «Лужники» отмечает свое 65-летие: 31 июля 1956 года на его территории открылся Центральный стадион имени Ленина, с которого и началась история «Лужников». Наиболее значимыми спортивными событиями, которые проходили в «Лужниках», стали Олимпийские игры 1980 года и финал Лиги чемпионов.

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