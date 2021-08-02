Сергей Собянин: Генплан Москвы нужно заменить на обновляющийся мастер-план

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Генеральный план развития Москвы следует перевести в режим постоянного обновляющегося мастер-плана с учетом текущих реалий. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, генплан — это «советская кондовая история», причем планирование гипертрофировано до неподъемного состояния: весь город должен быть на квадраты нарезан, и распланирован на 20 лет вперед. Однако в действительности структура экономики кардинально меняется, каждое десятилетие население Москвы увеличивается на миллион человек. В результате появляется множество отклонений от старого генплана, рассказал Сергей Собянин.

— Лучше видеть стратегию, разработать мастер-план. Он действительно необходим. И нужно над ним работать. Но, опять же, это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся, — подчеркнул мэр Москвы.

С учетом этого столичные власти попробуют перевести генплан в режим постоянного обновляющегося мастер-плана, так как любой жесткий документ не будет иметь отношения к реальной жизни, рассказал Сергей Собянин в интервью РБК.

22 июля Сергей Собянин обсудил с жителями запада Москвы развитие города. Мэр столицы рассказал о реконструкции развязок на МКАД. Он также сообщил, что через год–полтора начнет работать станция метро «Внуково», а МЦД-4 запустят в 2023–2024 годах. Сергей Собянин также обсудил с жителями запада города озеленение территорий, программу реновации и вопросы здравоохранения.