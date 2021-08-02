Сергей Собянин объяснил, как принимаются решения о коронавирусных ограничениях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В своевременном введении ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции и своевременной их отмене заключается смысл управленческой работы. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, пытаться раз и навсегда зачистить COVID-19, как это делают в Китае, в России невозможно. Для этого пришлось бы вводить «железный занавес», делить страну на отдельные сектора и окружать их военными патрулями. Однако после отмены подобных мер все началось бы заново.

В Москве для пациентов с коронавирусной инфекцией мобилизовано около 23 тысяч больничных коек. Их заполнение на две трети служит сигналом того, что следует принимать ограничительные меры, пояснил Сергей Собянин. В мае—июне такие ограничения были введены, однако речь шла не об общем локдауне, а о локальных мерах.

Как только столичные власти увидели, что заболеваемость COVID-19 идет на спад, специально выделенные койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры, рассказал мэр Москвы.

Градоначальник напомнил, что мощные системы капитального ремонта позволили за месяц перепрофилировать больницы. Строительный комплекс столицы обеспечил возведение новых лечебных учреждений, экономический комплекс — огромные объемы закупок санитарных масок, халатов и прочих необходимых средств.

— Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города, — заявил Сергей Собянин в интервью РБК.

Мэр Москвы также рассказал, что причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в начале лета в Москве был индийский штамм коронавируса. Он пояснил, что в Москве ожидали весной спада заболеваемости, так как не знали многого о новом штамме «дельта». После роста случаев коронавируса специалисты сделали необходимое исследование штаммов. Оказалось, что число пациентов, заболевших индийским штаммом, выросло с 2–3 до 80 процентов.