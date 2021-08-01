Сергей Собянин назвал штамм «дельта» причиной всплеска заболеваемости COVID-19 летом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в начале лета в Москве был индийский штамм коронавируса. Об этом рассказал в воскресенье, 1 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти принимали решение об ужесточении антиковидных мер в столице, исходя из числа свободных коек в больницах.

— Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры, — объяснил мэр.

Глава города отметил, что введение системы QR-кодов в столице позволило в два раза снизить заболеваемость.

Сергей Собянин пояснил, что в Москве ожидали весной спада заболеваемости, так как не знали многого о новом штамме «дельта».

— Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается, — рассказал мэр.

Он добавил, что после роста случаев коронавируса специалисты сделали необходимое исследование штаммов. Оказалось, что число пациентов, заболевших индийским штаммом, выросло с 2–3 до 80 процентов, пишет РБК.

До этого Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. Он также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мэр заявлял, что число выявляемых случаев COVID-19 снизилось в Москве более чем в два раза благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.