День города Москвы пройдет без фестивалей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в 2021 году столица будет отмечать День города, который приходится на первые выходные осени. 4 и 5 сентября Москва отметит свой 874-й день рождения.

Как отметил глава города, в этом году с учетом коронавирусной инфекции в столице не будут проводить фестивали. Ярмарки в Москве будут работать — нужно активизировать сезонную торговлю для увеличения конкуренции и сдерживания роста цен. Однако культурной программы не будет, подчеркнул Сергей Собянин.

Что касается предстоящего Дня знаний, столичные власти не планируют возвращение удаленного формата обучения. 1 сентября московские школьники отправятся в учебные заведения, рассказал мэр Москвы в интервью РБК.

В 2020 году День города Москвы был посвящен музеям. Масштабных гуляний из-за пандемии коронавируса не проводили, однако праздник состоялся. Специальную программу подготовили лучшие выставочные площадки города. Гостей праздника ждали игры, спортивные тренировки, выставки, лекции, более 1200 мастер-классов. Мероприятия прошли с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.