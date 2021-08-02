Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист объяснила, почему можно заболеть COVID-19 повторно

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист объяснила, почему можно заболеть COVID-19 повторно
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Человек, который перенес коронавирусную инфекцию, сразу после выздоровления может заболеть COVID-19 вновь. Об этом рассказала врач-инфекционист Видновской больницы Светлана Малиновская.

Медик пояснила, что вероятно повторное инфицирование новым штаммом коронавируса, так как иммунная система может не распознать новую мутацию.

При этом Малиновская уточнила, что имеющихся в настоящее время исследований недостаточно, чтобы понять, почему симптомы коронавируса иногда возвращаются. Неизвестно, связано ли это с повторным заражением или вирус остается в организме и «реактивируется» по прошествии некоторого времени.

Инфекционист подчеркнула, что единственным способом защититься от коронавируса или перенести его в легкой форме, без серьезных последствий, является вакцинация, сообщает РИА Новости.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи 1 августа заявил, что рост случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах связан с отказом граждан от вакцинации. Фаучи также отметил, что непривитые граждане — особенно уязвимая группа населения, которая чаще переносит COVID-19 в тяжелой форме. Именно эти люди становятся причиной новых массовых заболеваний инфекцией.

Читайте также:
новый штаммповторное заражениекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте