Инфекционист объяснила, почему можно заболеть COVID-19 повторно

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Человек, который перенес коронавирусную инфекцию, сразу после выздоровления может заболеть COVID-19 вновь. Об этом рассказала врач-инфекционист Видновской больницы Светлана Малиновская.

Медик пояснила, что вероятно повторное инфицирование новым штаммом коронавируса, так как иммунная система может не распознать новую мутацию.

При этом Малиновская уточнила, что имеющихся в настоящее время исследований недостаточно, чтобы понять, почему симптомы коронавируса иногда возвращаются. Неизвестно, связано ли это с повторным заражением или вирус остается в организме и «реактивируется» по прошествии некоторого времени.

Инфекционист подчеркнула, что единственным способом защититься от коронавируса или перенести его в легкой форме, без серьезных последствий, является вакцинация, сообщает РИА Новости.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи 1 августа заявил, что рост случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах связан с отказом граждан от вакцинации. Фаучи также отметил, что непривитые граждане — особенно уязвимая группа населения, которая чаще переносит COVID-19 в тяжелой форме. Именно эти люди становятся причиной новых массовых заболеваний инфекцией.