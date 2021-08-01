Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19

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Рост случаев заболевания коронавирусом в США связан с отказом граждан от вакцинации. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

— Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых, — сказал врач в эфире телеканала ABC News.

Фаучи также отметил, что непривитые граждане — особенно уязвимая группа населения, которая чаще переносит COVID-19 в тяжелой форме. Именно эти люди становятся причиной новых массовых заболеваний инфекцией.

Соединенные штаты являются лидером по числу заболевших COVID-19, а также по количестве смертельных исходов. По данным университета Хопкинса, коронавирусом в стране заболели почти 35 миллионов человек, из которых свыше 613 тысяч скончались.

В России с начала пандемии выявлено 6 288 677 случаев COVID-19, врачи вылечили 5 625 890 пациентов. Кроме того, в стране зафиксировано 159 352 летальных исхода.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в понедельник, 19 июля, рассказал, что поражение легких при коронавирусе стало развиваться почти вдвое быстрее в последнее время. По его словам, выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом стало наступать через 3–4 дня. Ранее врачи фиксировали поражение легких через 6–7 дней.