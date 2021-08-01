Еще 22 804 случая COVID-19 выявили в России за сутки

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В 85 регионах России выявили 22 804 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

Среди новых пациентов с коронавирусом 8,6 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 2484 новых случая. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург и Московская область. Там выявили 1911 и 1658 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечился от коронавируса 17 271 пациент. Специалисты также зафиксировали 789 летальных исходов.

С начала пандемии выявлено в России 6 288 677 случаев COVID-19, врачи вылечили 5 625 890 пациентов. Кроме того, в стране зафиксировано 159 352 летальных исхода.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в понедельник, 19 июля, рассказал, что поражение легких при коронавирусе стало развиваться почти вдвое быстрее в последнее время. По его словам, выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом стало наступать через 3–4 дня. Ранее врачи фиксировали поражение легких через 6–7 дней.

Мурашко также сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. При этом он отмечал, что после вакцинации от коронавируса заболели менее 2,5 процента людей, она эффективно защищает от тяжелых осложнений.