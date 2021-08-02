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Следком опроверг совершение «орским маньяком» новых преступлений

Татьяна Плотникова

Происшествия
Следком опроверг совершение «орским маньяком» новых преступлений
Фото: СК РФ

Следователи не располагают свидетельствами того, что так называемый «орский маньяк» Валерий Андреев совершил какие-либо новые преступления. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис.

Валерия Андреева считают виновным в нападении на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. По данным следствия, подозреваемый подвергал жертв насилию, после чего убивал. Поскольку одним из мест совершения преступлений являлся Орск, убийцу прозвали «орским маньяком».

Андрееву заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах. В конце 2019 года Валерия Андреева объявили также в международный розыск, мужчина возглавляет перечень Интерпола среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.

Ложис рассказал, что Следком установил генетический код Андреева, он внесен в федеральную базу данных геномной информации. Код регулярно. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет, сообщает РИА Новости.

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