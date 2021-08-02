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В ВОЗ рассказали, где выше риск появления новых штаммов COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ рассказали, где выше риск появления новых штаммов COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вероятность появления новых, более опасных вариантов коронавирусной инфекции возрастает при распространении COVID-19 в странах, не проводящих вакцинацию. Об этом рассказали специальные посланники генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ призывает обеспечить справедливый доступ к препаратам против коронавируса для населения всего мира. Однако ряд государств сконцентрировались на вакцинации собственного населения и вырвались вперед, тогда как многие другие жители планеты остались в опасности, отметили в организации.

Государствам с излишками вакцин следует поделиться ими с менее обеспеченными странами, причем это во всеобщих интересах, отметили в ВОЗ. Интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции. Это может привести к уменьшению эффективности существующих препаратов от COVID-19.

ВОЗ ставит целью вакцинирования к сентябрю 2021 года хотя бы первым компонентом двухфазных препаратов минимум десяти процентов мирового населения, к декабрю — 40 процентов, к середине 2022 года — 60 процентов.

Для этого за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнями дохода, причем в первую очередь — медицинские работники и люди из групп повышенного риска, рассказали в ВОЗ «Известиям».

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус между тем обеспокоен, что достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой. Он обратил внимание на резкий рост заболеваемости COVID-19, который фиксировался в последние недели во многих странах мира.

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