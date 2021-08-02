Газпром сократил транзит газа в Европу

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С 31 июля российская компания «Газпром» сократила закачку сжиженного природного газа (СПГ) в подземные хранилища, расположенные в странах Европы. Об этом сообщает портал Gas Infrastructure Europe.

Снизилось поступление газа в крупнейшие хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).

Вместе с этим снизился и транзит СПГ через газопровод «Ямал — Европа» — по нему топливо идет через Белоруссию и Польшу на территорию ФРГ. Ранее объем поставляемого газа в сутки составлял 84 миллиона кубических метров, а в минувшие выходные снизился до 50 миллионов в субботу и 60 миллионов в воскресенье, 1 августа. Об этом свидетельствуют данные немецкого транзитного оператора Gascade.

Из-за холодной зимы в Европе газовые хранилища и так опустошены, из российских хранилищ изъят рекордный почти 61 миллиард кубических метров газа. Наполнение отечественных хранилищ для компании в приоритете, поэтому в Европейских странах наблюдается остродефицитный баланс газа. Дефицит газа на рынке приводит к его значительному удорожанию — тысяча кубометров СПГ стоит уже более 500 долларов, передает Интерфакс.

До этого Газпром не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. На аукционе 27 июля предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.

Газпром подписал с «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу в декабре 2019 года. Согласно его условиям, российская компания должна прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа в 2020–2024 годах.