Открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

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Стартовала регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое будет проходить в столице с 17 по 19 сентября 2021 года. В нем смогут принять участие совершеннолетние граждане России с московской пропиской, у которых есть активное избирательное право и полная учетная запись на mos.ru.

Заявления будут приниматься до 23:59 13 сентября.

Если в личном кабинете пользователя указаны проверенные и актуальные данные, совпадающие с государственной автоматизированной системой «Выборы», то ему не придется заполнять форму, так как это произойдет автоматически.

Личность пользователя и его намерение стать электронным избирателем нужно подтвердить кодом из СМС. Получить его можно, нажав кнопку «Запросить код подтверждения» после формы.

Затем заявление отправится на проверку в ЦИК России. После ее завершения пользователю придет уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. В случае отказа от регистрации будет названа его причина. Исправив ошибки, избиратель сможет подать заявление заново.

Затем пользователям в личный кабинет на mos.ru, в СМС и по электронной почте придет уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя.

Москвичей, подавших заявление на участие в электронном голосовании, исключат из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень на участке им не выдадут, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Проверка системы электронного голосования завершилась в Москве 30 июля. Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня.