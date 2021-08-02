Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

Анастасия Колоскова

Город
Открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
Фото: Pexels

Стартовала регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое будет проходить в столице с 17 по 19 сентября 2021 года. В нем смогут принять участие совершеннолетние граждане России с московской пропиской, у которых есть активное избирательное право и полная учетная запись на mos.ru.

Заявления будут приниматься до 23:59 13 сентября.

Если в личном кабинете пользователя указаны проверенные и актуальные данные, совпадающие с государственной автоматизированной системой «Выборы», то ему не придется заполнять форму, так как это произойдет автоматически.

Личность пользователя и его намерение стать электронным избирателем нужно подтвердить кодом из СМС. Получить его можно, нажав кнопку «Запросить код подтверждения» после формы.

Затем заявление отправится на проверку в ЦИК России. После ее завершения пользователю придет уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. В случае отказа от регистрации будет названа его причина. Исправив ошибки, избиратель сможет подать заявление заново.

Затем пользователям в личный кабинет на mos.ru, в СМС и по электронной почте придет уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя.

Москвичей, подавших заявление на участие в электронном голосовании, исключат из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень на участке им не выдадут, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Проверка системы электронного голосования завершилась в Москве 30 июля. Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня.

Читайте также:
Москваэлектронное голосованиевыборы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте