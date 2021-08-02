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МОК выступил с заявлением о белорусской спортсменке Тимановской

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
В мире
МОК выступил с заявлением о белорусской спортсменке Тимановской
Фото: Unsplash

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио после инцидента на Олимпиаде. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

— МОК и оргкомитет (Олимпиады) вчера поговорили с Кристиной Тимановской, она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы ее поддерживаем во всем. Она сейчас находится под защитой местных властей, мы направили письменное заявление белорусским властям, — передает его сообщение РИА Новости.

Тимановскую хотели направить домой из-за ее якобы эмоционально-психологического состояния. Соответствующее решение принял тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике. Однако спортсменка отказалась покидать Олимпийские игры в Токио.

Она записала видеообращение с просьбой к МОК о помощи. По словам Тимановской, на нее оказывали психологическое давление. При этом до соревнований спортсменка сняла видео с критикой белорусских спортивных чиновников.

В воскресенье сообщалось, что МОК начал изучать ситуацию с ее возможной принудительной депортацией из страны-хозяйки Олимпийских игр.

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