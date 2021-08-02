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Республиканцы огласили итоги расследования о происхождении коронавируса

Михаил Алимов

В мире
Республиканцы огласили итоги расследования о происхождении коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Республиканцы из палаты Представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой». Об этом они заявили в своем расследовании, которое имеется в распоряжении издания Hill.

Оно представлено в форме отчета, составленного на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Предоставил текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Это уже третья часть его расследований, посвященных происхождению COVID-19.

— По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки (вируса — прим. «ВМ»). Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии — прим. «ВМ»), — заявил он.

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы. Маккол уверен, что первые случаи заболевания коронавирусом произошли раньше, чем указано в официальных данных, — в августе или сентябре 2019 года, а не в ноябре.

Он призвал ввести санкции в отношении должностных лиц Коммунистической партии Китая, мешающих расследованию истинных причин, и ученых из Уханьского университета.

Республиканец также обвинил американского эксперта Питера Дасзака в непоследовательности и произнесении «заведомо неточных» утверждений, после которых его надо вызвать в суд.

— Пришло время применить все инструменты, которые есть у правительства США, и продолжить отыскивать всю правду о том, как появился этот вирус, — резюмировал Маккол.

Издание в свою очередь подчеркнуло, что у авторов расследования нет «неопровержимых улик». Они стремятся создать законодательный ответ и возложить на Китай ответственность за вспышку вируса, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что коронавирусная инфекция, пандемия которой охватила мир в 2020 году, может существовать с 2013 года. Такое мнение высказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Эксперт рассказал, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, на 96 процентов похожий на COVID-19. Он мог заразить людей, которые работали в пещерах.

При этом после выявления вируса в Ухане исчезли как диссертации и публикации о данном заболевании, так и замороженный образец вируса.

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