Москва и Подмосковье передадут друг другу имущество для более эффективного использования

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Москва и Московская область проведут инвентаризацию имущества, находящегося на территории региона и принадлежащего столице и наоборот. По итогу будут определены объекты, которые город и область передадут в собственность друг друга для более эффективного использования в интересах жителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с этой целью регионы заключили соответствующее соглашение о взаимодействии.

— В рамках заключенного соглашения планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность. Это позволит более эффективно использовать данные объекты, вовлекая их в хозяйственный оборот: своевременно ремонтировать, строить нужные для конкретного района сооружения на переданных земельных участках. Развивая таким образом социальную, инженерно-коммунальную и транспортную инфраструктуру Московской агломерации, мы сможем значительно повысить качество жизни граждан, — рассказал Владимир Ефимов.

Соглашение о взаимодействии правительства Москвы и правительства Московской области подписали министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман и министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам Максима Гамана, соглашение обеспечит единый порядок выявления, учета, оформления и использования имущества, которое находится в муниципальной и государственной собственности.

— В частности, взаимодействие Москвы и Московской области предусматривает совместную деятельность по межеванию и кадастровому учету объектов недвижимости, изменению категории земельных участков, установлению и изменению вида их разрешенного использования, а также разработке проектов планировки территории, — уточнил он.

На территории Московского региона расположены объекты, находящиеся в собственности столицы и которые фактически не используют ее жители. К ним относятся тротуары, дороги, капитальные объекты, инженерная инфраструктура, эксплуатация и содержание которых лежит на собственнике. Аналогично и Московской области принадлежит имущество, находящееся на территории Москвы. Это инженерно-коммунальная инфраструктура, дороги, а также социальные объекты и административные здания.

— Правительство Москвы и правительство Московской области связывают давние продуктивные отношения. В частности, уже в 2020 году в собственность Москвы переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с девятью гектарами земли и 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы. В свою очередь, Московская область за год приняла в собственность 160 объектов недвижимости, а также дороги и электросети, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жителей городских округов Серебряные Пруды, Ступино, Воскресенск и Волоколамского округа, — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что в собственность подмосковных муниципальных образований столица передала два земельных участка и 19 объектов недвижимости в городских округах Домодедово, Истра, Можайский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Талдомский, Дмитровский и Раменский.