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Дом Гоголя пригласил на литературную прогулку «Дети Арбата»

Ольга Маркова

Развлечения
Дом Гоголя пригласил на литературную прогулку «Дети Арбата»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей «Дом Гоголя» 19 августа приглашает москвичей и гостей столицы на литературную прогулку «Дети Арбата». Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Литературные произведения поэтов и писателей ХХ века расскажут экскурсантам о тех исторических событиях, свидетелем которых стал Арбат.

Участники мероприятия вспомнят роман писателя Анатолия Рыбакова «Дети Арбата. Страх. Прах и пепел». На страницах трилогии можно найти сохранившиеся и уже утраченные культовые сооружения района, такие как кинотеатры «Арбатский Арс» и «Художественный», Дом Мельникова, деревянные особняки в Денежном переулке. Вслед за главным героем романа можно отправиться в путешествие по улицам района и вспомнить события августа 1991 года, когда колонны демонстрантов, двигавшиеся от Белого дома, перекрыли движение на Калининском проспекте и впервые пронесли Российский флаг-триколор.

Кроме того, участникам расскажут об организации движения на Старом Арбате, бывшем до 60-х годов XX века главной магистралью района, по которой ходили трамваи, и о том, как в середине 80-х годов XX века Арбат превратился в первую пешеходную московскую улицу.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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