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Мужчина ограбил и изнасиловал девушку вблизи жилого дома в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина ограбил и изнасиловал девушку вблизи жилого дома в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Маршала Конева Карта всех событий

Следком в ближайшее время будет ходатайствовать о заключении под стражу обвиняемого в изнасиловании и ограблении девушки на территории столичного района Щукино. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел на улице Маршала Конева. По словам представителя ведомства, в субботу ночью, 31 июля, рядом с жилым домом злоумышленник напал на девушку, выхватил ее мобильный телефон и изнасиловал.

После этого мужчина похитил ее сумку и скрылся с места преступления.

— В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый мужчина, при себе у него обнаружено похищенное имущество потерпевшей, — сообщила Иванова.

Иванова отметила, что мужчину обвиняют по статьям «Изнасилование» и «Грабеж».

2 августа эксперт Следственного комитета назвал основные трудности при поимке серийных убийц. По его словам, серийные убийцы и насильники поджидают жертв в малолюдных местах и умеют конспирироваться. В этом заключаются основные трудности их поимки.

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