Психолог рассказал, какие опасности для супругов таит раздельный отдых

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Многие семейные пары предпочитают раздельный отдых по разным причинам: муж и жена не согласовали даты отпуска, не рассчитали бюджет или просто захотели отдохнуть друг от друга. Какую опасность может представлять такой вид отдыха, рассказал семейный психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.

Он подчеркнул, что для одних пар такой вид отдыха полезен, а для других — нет. В некоторых случаях это даже может привести к расставанию.

— Когда людям становится неинтересно проводить друг с другом время, особенно в самые яркие отпускные дни, то ясно, что они устали быть постоянно рядом. Последствия у раздельного отдыха бывают разные. Здесь не только возникают соблазны или курортные романы, но и могут быть заболевания, передающиеся половым путем, а также признания по возвращении в том, что супруги являются разными людьми, — пояснил семейный психолог.

Он также добавил, что многое зависит от числа отпускных дней. Если за год все проблемы стали так или иначе ассоциироваться с партнером, то редкий яркий отпуск будет восприниматься, как «мир прекрасен без тебя», отмечает ФАН.