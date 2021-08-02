Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог рассказал, какие опасности для супругов таит раздельный отдых

Елена Фролова

Общество
Психолог рассказал, какие опасности для супругов таит раздельный отдых
Фото: Pexels

Многие семейные пары предпочитают раздельный отдых по разным причинам: муж и жена не согласовали даты отпуска, не рассчитали бюджет или просто захотели отдохнуть друг от друга. Какую опасность может представлять такой вид отдыха, рассказал семейный психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.

Он подчеркнул, что для одних пар такой вид отдыха полезен, а для других — нет. В некоторых случаях это даже может привести к расставанию.

— Когда людям становится неинтересно проводить друг с другом время, особенно в самые яркие отпускные дни, то ясно, что они устали быть постоянно рядом. Последствия у раздельного отдыха бывают разные. Здесь не только возникают соблазны или курортные романы, но и могут быть заболевания, передающиеся половым путем, а также признания по возвращении в том, что супруги являются разными людьми, — пояснил семейный психолог.

Он также добавил, что многое зависит от числа отпускных дней. Если за год все проблемы стали так или иначе ассоциироваться с партнером, то редкий яркий отпуск будет восприниматься, как «мир прекрасен без тебя», отмечает ФАН.

Читайте также:
муж и женапсихологсемья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте