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Столица полностью перейдет на электробусы к 2025 году

Анастасия Колоскова

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Столица полностью перейдет на электробусы к 2025 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичный автобусный парк станет полностью электрическим к 2025 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, Москва является лидером в Европе по числу электробусов.

— 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах, — рассказал Мантуров в эфире РБК ТВ.

Заместитель генерального директора предприятия Алексей Фомичев рассказал «Вечерней Москве», что по улицам столицы в настоящее время курсируют более 7,5 тысячи современных автобусов и более 650 инновационных электробусов. А ежедневно наземным пассажирским транспортом пользуются около 2,5 миллиона пассажиров. По его словам, автобусы на электрической тяге курсируют уже по 52 маршрутам в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе города. Планируется, что до конца 2021 года электробусы заменят автобусы еще на около 30 маршрутах.

Алексей Фомичев отметил, что до конца года число электробусов увеличится до 1000, а к 2024 году — до 2200 единиц. Он напомнил, что инновационный транспорт появился на улицах Москвы в сентябре 2018 года. А в 2021 году на базе СВАРЗ был открыт завод по сборке электробусов КАМАЗ. Это позволило значительно снизить издержки на логистику и улучшить сервисное обслуживание — производитель несет полную ответственность за каждый электробус.

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