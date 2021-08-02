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Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзу в командном спринте по велотреку

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзу в командном спринте по велотреку
Фото: Unsplash

Российские спортсменки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте в велотреке на Олимпиаде в Токио. Награда стала 46-й для отечественных спортсменов на этих соревнованиях.

Россиянки проехали дистанцию за 32,252 секунды, опередив при этом велосипедисток из Нидерландов, проехавших ее за 32,504 секунды. Финальный заезд пройдет между сборными Китая и Германии. Китаянки ранее установили новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 31,804 секунды.

Это вторая медаль отечественных спортсменов за сегодня. Сергей Каменский взял серебряную медаль в стрельбе из винтовки на 50 метров.

В общем зачете у нашей команды 46 медалей различного достоинства — она располагается на пятом месте.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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