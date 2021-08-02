СМИ: Минфину США необходимо принять меры из-за увеличивающегося госдолга страны

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В США закончился срок действия соглашения по пиковому уровню госдолга. Об этом в понедельник, 2 августа, пишет агентство Bloomberg.

Лимит был установлен в 2019 году и составлял тогда 22 триллиона долларов. Однако в июне этого года госдолг составил уже 28,5 миллиона. По информации агентства, если Конгресс США не примет мер, то Минфину придется предпринять меры. Ведомство сможет распоряжаться только 450 миллиардами долларов, которые лежат на счетах.

— Настал тот момент, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров, — сообщил старший научный сотрудник Института мировой экономики Питерсона Дэвид Уилкокс.

Лимит на госдолг установили в 2019 году, однако он истек, а новый план еще не реализован. Из-за этого прекращена продажа ценных бумах государственных и местных органов власти. Они помогали инвестировать доход от облигаций.

Отмечается, что демократы могут или договориться с республиканцами по сокращению бюджета с некоторыми уступками, или принять решения самостоятельно.

Госдолг США находится на опасной отметке. Весной этого года он превысил уровень американской экономики и составил 101 процент от ВВП страны. По прогнозам специалистов, это должно было произойти на 10 лет позже, но вмешались пандемия коронавируса и непредвиденные расходы на поддержание сельского хозяйства, передает РИА Новости.

В июле эксперт оценил ситуацию с увеличением мирового госдолга. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что если некоторые правительства продолжат сохранять антикризисные меры, то это приведет к перегреву мировой экономики, так как эта политика в одних странах сказывается на других. Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) за ноябрь 2019 года, мировой долг составлял 188 триллионов долларов. Тогда данная цифра подавалась как астрономическая. Однако к январю 2021 года этот показатель увеличился до 281 триллиона долларов. Это в три с половиной раза больше объема мировой экономики.