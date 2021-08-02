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Польша предоставит белорусской легкоатлетке Тимановской политическое убежище

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
В мире
Польша предоставит белорусской легкоатлетке Тимановской политическое убежище
Фото: Pixabay

Польша предоставит Кристине Тимановской, легкоатлетке, представлявшей Белоруссию на Олимпийских играх — 2020, политическое убежище. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

— Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды. Предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет, — сказал Опейкин, которого цитирует «Газета.Ru».

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии, и теперь легкоатлетка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривался также Францией и ее партнерами из Евросоюза.

Олимпиада-2022предоставление политического убежищаПольша
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