Франция и ее партнеры из ЕС рассматривают предоставление убежища для легкоатлетки Тимановской

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Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривается Францией и ее партнерами из Евросоюза. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

— Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели, — заявил он в эфире радиостанции RFI.

Бон уверен, что эта ситуация свидетельствует о наличии в Белоруссии «контроля, цензуры, насилия, свойственных диктатуре». Он сообщил, что приветствует факт того, что спортсменке обеспечена безопасность силами японского правопорядка и Международного олимпийского комитета (МОК).

Тимановскую хотели направить домой из-за ее якобы эмоционально-психологического состояния. Соответствующее решение принял тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике. Однако спортсменка отказалась покидать Олимпийские игры в Токио.

Она записала видеообращение с просьбой к МОК о помощи. По словам Тимановской, на нее оказывали психологическое давление. При этом до соревнований спортсменка сняла видео с критикой белорусских спортивных чиновников.

В воскресенье сообщалось, что МОК начал изучать ситуацию с ее возможной принудительной депортацией из страны-хозяйки Олимпийских игр.

Днем позже глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио после инцидента на Олимпиаде.

Затем он рассказал, что условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх могут быть пересмотрены Международным олимпийским комитетом после случая со спортсменкой.