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МОК сообщил, что возможны новые санкции в адрес Белоруссии из-за инцидента с Тимановской

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
В мире
МОК сообщил, что возможны новые санкции в адрес Белоруссии из-за инцидента с Тимановской
Фото: Unsplash

Условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх могут быть пересмотрены Международным олимпийским комитетом (МОК) после случая со спортсменкой Кристиной Тимановской. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

— Исполнительный комитет МОК запретил официальным лицам из Белоруссии быть на Играх, мы сделали так, чтобы без всяких ограничений белорусские спортсмены смогли участвовать в отборе, чтобы в Белоруссии не проходили турниры. Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится, — рассказал он.

По словам Адамса, девушка в безопасности и смогла спокойно поспать. Он утверждает, что не знает, кто находится рядом с ней из НОК (Национальный олимпийский комитет Белоруссии) в данный момент, но некоторым членам делегации уже запрещено приезжать на Олимпиаду.

Глава пресс-службы уверен, что главной задачей остается обеспечение безопасности Тимановской.

— Неправда, что ей нельзя говорить со СМИ. Местные органы власти заверили нас, что ей помогают. Задача номер один — ее безопасность. Нам нужно выслушать ее и поддержать в ее решении. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК, — передает его слова РИА Новости.

Тимановскую хотели направить домой из-за ее якобы эмоционально-психологического состояния. Соответствующее решение принял тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике. Однако спортсменка отказалась покидать Олимпийские игры в Токио.

Она записала видеообращение с просьбой к МОК о помощи. По словам Тимановской, на нее оказывали психологическое давление. При этом до соревнований спортсменка сняла видео с критикой белорусских спортивных чиновников.

В воскресенье сообщалось, что МОК начал изучать ситуацию с ее возможной принудительной депортацией из страны-хозяйки Олимпийских игр.

Днем позже Адамс сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио после инцидента на Олимпиаде.

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