Мишустин: бесплатные лекарства для отдельных россиян можно будет получать два года

Фото: Pexels

Для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт, продлен срок получения бесплатных льготных лекарств. Теперь он составляет два года вместо одного, сообщает в понедельник, 2 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания, — заявил он насовещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что медикаментозная помощь уменьшает шанс на ухудшение ситуации и повторное возникновение рецидивов болезней. Такое решение должно помочь людям не прерывать лечение.

По словам Мишустина, на диспансерном лечении с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся более 500 тысяч человек.

— Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года, — передает его слова РИА Новости.

В июне лидер «Совета матерей» и эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая поставила на обсуждение вопрос о доступности льготных лекарств для нуждающихся в них. Она считает, что необходимо расширять перечень льготных лекарств и изменить размер выплат для тех людей, которые помогают пациентам с особыми потребностями.