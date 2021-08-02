Бизнесу Петербурга предоставили миллиардную поддержку для развития

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Привлечь свыше восьми миллиардов рублей предпринимателям в Санкт-Петербурге помогла Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания». Компания также предоставила бизнесменам миллиард рублей. Такую информацию сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политики, инновациям и торговле.

— Для поддержки бизнеса в непростых эпидемиологических условиях как на федеральном, так и на региональном уровнях, был выполнен ряд мер, в том числе финансовых, — пояснил временно исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, заметен спрос на льготные займы и поручительства петербургского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса увеличивается, а это свидетельствует о том, что предприниматели настроены на развитие бизнеса.

Согласно данным на конец июня 2021 года, объем привлеченного финансирования подрос по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 157 процентов. Помимо этого, на 142 процента вырос объем поручительств – всего было выдано 240 поручительств на общую сумму в 3,46 миллиарда рублей, отмечают «Невские новости».