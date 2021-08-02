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Москвичам рассказали о погоде на ближайшую неделю

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о погоде на ближайшую неделю
Фото: Вечерняя Москва

Наступившая неделя в столице обещает быть теплой, столбики термометров днем не опустятся ниже отметки плюс 20 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, до конца понедельника в Москве прогнозируются грозы и ветер до 17 метров в секунду.

3 августа ночью в столице прольются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит 17–19 градусов. Днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла, в отдельных местах вероятны осадки.

Уже в среду ночная температура опустится до плюс 15 градусов, днем воздух прогреется до 24 градусов. В отдельных районах города прольются кратковременные дожди. 5 августа потеплеет на один градус, осадков не ожидается.

В пятницу, 6 августа, погода будет облачной с прояснениями. Ночью температура воздуха составит плюс 15 градусов, днем — до 25 градусов тепла.

Выходные порадуют москвичей теплом. Днем ожидается до плюс 27 градусов, ночью — до 15 градусов тепла. Местами возможны кратковременные дожди.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в августе лето пойдет на спад, и в Москву придет дождливая, но умеренно теплая погода. Первые десять дней августа будут самыми теплыми. В отдельные дни температура воздуха будет приближаться к плюс 30 градусам. Однако уже к середине месяца погода вернется в свое «климатическое русло»: дневная температура воздуха составит 18–23 градуса, а ночная — 8–13 градусов.

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