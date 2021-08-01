Синоптик предупредил москвичей о «хлябистой» погоде в августе

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В августе лето пойдет на спад, и в Москву придет дождливая, но умеренно теплая погода. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, первые десять дней августа будут самыми теплыми. В отдельные дни температура воздуха будет приближаться к плюс 30 градусам. Однако уже к середине месяца погода вернется в свое «климатическое русло»: дневная температура воздуха составит 18–23 градуса, а ночная — 8–13 градусов.

— Начнется поворот к осени: заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг, — сказал метеоролог.

Также Тишковец отметил, что климатическая осень наступит примерно 25 августа. В этот период среднесуточная температура воздуха не будет превышать 15 градусов, а погода станет хлябистой — так в старину называли дождливую погоду, передает РИА Новости.

Метеоролог Александр Голубев рассказал, когда в Москву придет похолодание. Эксперт отметил, что очень жаркая погода сохранится в мегаполисе всего в течение ближайших десяти суток, затем наступит классический август — с дождями и повышенной влажностью.