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Актриса Анфиса Черных стала новой ведущей шоу «Орел и решка. Чудеса света»

Лала Манушакян

Общество
Актриса Анфиса Черных стала новой ведущей шоу «Орел и решка. Чудеса света»
Фото: Instagram/anfi_son

Одной из ведущих нового пятого сезона шоу «Орел и решка. Чудеса света» стала 25-летняя актриса Анфиса Черных, известная зрителю по роли Маши Большаковой в фильме «Географ глобус пропил».

Черных рассказала, что мечтала стать ведущей известной телепрограммы и даже пользовалась советами телепутешественников, сообщает StarHit.

— «Орел и решка» — ядерная прививка, которая состоит из восторга и шока. Это меняет мироощущение раз и навсегда. И какая бы активная и яркая жизнь у тебя ни была (а у меня была) — все, что было до, кажется «слоумо», — поделилась актриса.

Девушка призналась, что быть телеведущей не так легко, как кажется на первый взгляд. Она также добавила, что каждому ведущему нужно поставить памятник, ведь это большой труд.

— Я попробовала, и автоматически каждый из них для меня стал сверхчеловеком, — делится Анфиса.

Также актриса поделилась своими впечатлениями от съемок шоу. Для нее это были «эмоциональные качели». В один съемочный день она чувствовала ненависть и негодование, а в другой — радость и восхищение. По признанию актрисы, съемки проекта — это буря эмоций впечатлений и воспоминаний.

— Если бы я была iCloud, то купила бы еще памяти на облаке, — сказала Черных.

Шоу «Орел и решка. Чудеса света» обновили сценарий путешествий и добавили несколько фишек, которые сделают его интереснее.

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