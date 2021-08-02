Трамваи в центре Москвы задерживаются по техническим причинам

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Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— На участке от метро «Чистые пруды» до Серпуховской Заставы и от Павелецкого вокзала до Динамовской улицы из-за отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети задерживаются трамваи № А, 3, 38, 39, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

На кабельной линии и оборудовании высокого напряжения ведутся работы.

Пассажиров просят быть внимательными и слушать объявления водителей.

С 31 июля по выходным дням изменятся маршруты трамваев в Красносельском районе Москвы. Изменения произойдут из-за работ на трамвайных путях. Трамваи не будут ходить между станциями метро «Красносельская», «Комсомольская» и станцией МЦД Каланчевская.