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В одном из районов Якутии посреди дня из-за дыма пропало солнце. Видео

Анна Михалюк

Общество
В одном из районов Якутии посреди дня из-за дыма пропало солнце. Видео
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дым от пожаров накрыл и Якутию. В селе Багадя Кобяйского улуса, по сообщениям местных жителей, буквально пропало солнце. Его заволокло дымом от лесных пожаров. Очевидцы запечатлели явление на видео.

Инцидент произошел прямо днем, и жители не были готовы к такому скорому «наступлению ночи». Тьма накрыла поселок и продержалась около часа, а после этого небо вновь прояснилось. Спустя немного времени солнце снова начало пропадать — его закрыл дым. Из-за этого небо окрасилось в темно-оранжевый цвет, а пепел падал с неба словно снег.

Отметим, что сейчас в Якутии, так же как в Турции и Греции, пылают пожары: на этой территории зафиксировано 164 природных возгорания. Синоптики считают, что пожары вспыхнули в регионе из-за аномальной жары и антициклонов, которые случаются с годами все чаще и чаще.

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