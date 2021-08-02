Более 16 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании принял ЦИК РФ

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Желание поучаствовать в электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ изъявили 16 152 избирателя. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Сейчас уже подано 16 152 заявления. В Москве — 11 904, с портала госуслуг — 2065, с mos.ru — 9842, в Севастополе — пока 0, в Курской области — 57, в Мурманской — 125, в Нижегородской — 143, в Ростовской — 116 и в Ярославской области — 91 заявление, — рассказала она на заседании ЦИК.

Еще 3600 заявок подали в «мобильном избирателе», но это еще не предел, считает Памфилова.

В этом году электронное голосование произойдет на выборах всех уровней, передает РИА Новости.

В этот же день сообщалось об открытии регистрации для онлайн-голосования на выборы в Госдуму.В нем смогут принять участие совершеннолетние граждане России с московской пропиской, у которых есть активное избирательное право и полная учетная запись на mos.ru.

Заявления будут приниматься до 23:59 13 сентября.

Электронное голосование пройдет в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. В Москве оно пройдет на отдельной платформе, через сайт мэра столицы.