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Столичные аварийные службы принимают меры для возобновления движения трамваев

Анастасия Колоскова

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Столичные аварийные службы принимают меры для возобновления движения трамваев
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Средняя Калитниковская улицаКарта всех событий

Аварийные службы Московских кабельных сетей принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в понедельник, 2 августа.

Маршруты трамваев временно изменили. Так, трамвай № А будет курсировать от Новоконной площади до метро «Пролетарская», трамвай № 3 — от Балаклавского проспекта через метро «Тульская» до Серпуховского Вала, а № 38 будет ездить на двух участках: от Черемушек через метро «Тульская» до Новоданиловского проезда и от 3-й Владимирской улицы до метро «Пролетарская». Маршрут № 39 проляжет от метро «Университет» через метро «Тульская» до Новоданиловского проезда.

— Вместо трамваев работают автобусы: от метро «Чистые пруды» через метро «Павелецкая» до метро «Пролетарская». На участке от метро «Павелецкая» до Яузских Ворот также пользуйтесь автобусом № 158 и электробусом К, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети.

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