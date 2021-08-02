Столичные аварийные службы принимают меры для возобновления движения трамваев

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Средняя Калитниковская улица Карта всех событий

Аварийные службы Московских кабельных сетей принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в понедельник, 2 августа.

Маршруты трамваев временно изменили. Так, трамвай № А будет курсировать от Новоконной площади до метро «Пролетарская», трамвай № 3 — от Балаклавского проспекта через метро «Тульская» до Серпуховского Вала, а № 38 будет ездить на двух участках: от Черемушек через метро «Тульская» до Новоданиловского проезда и от 3-й Владимирской улицы до метро «Пролетарская». Маршрут № 39 проляжет от метро «Университет» через метро «Тульская» до Новоданиловского проезда.

— Вместо трамваев работают автобусы: от метро «Чистые пруды» через метро «Павелецкая» до метро «Пролетарская». На участке от метро «Павелецкая» до Яузских Ворот также пользуйтесь автобусом № 158 и электробусом К, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети.