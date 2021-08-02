Московские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по экономике

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учащиеся столичных школ завоевали четыре медали на IV Международной олимпиаде школьников по экономике. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 2 августа.

Соревнование проходило в онлайн-режиме с 26 июля по 1 августа. Россию также представлял школьник из Челябинской области, получивший серебряную медаль.

Набор кандидатов осуществлялся на основе результатов Всероссийской олимпиады школьников и дополнительного отбора. Школьникам необходимо было выполнить задания по финансовой грамотности и экономике на английском языке, а также записать видео с решением бизнес-кейса.

Организатором олимпиады выступила Латвия, а за победу сражались команды из 44 стран. Соревнование проводится для учащихся в возрасте 16–18 лет, владеющих английским языком.

Каждую страну на состязаниях представляет команда из пяти участников, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В конце июля сообщалось, что победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», который завершился в лагере «Артек», стали 35 московских школьников. В сентябре они отправятся в путешествие на поезде «Большой перемены» из столицы во Владивосток.

В пути они примут участие в образовательной и развлекательной программах. Всего в финале конкурса участвовали свыше 650 школьников пятых–седьмых классов из всех регионов России.