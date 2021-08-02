«Ощущение духоты и нехватки кислорода»: для кого опасна дождливая и влажная погода

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Москвичам пообещали дождливый и влажный август. Такая погода создает ощущение духоты и нехватки кислорода. Эта проблема особенно актуальна для людей с сердечной недостаточностью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, «сухая жара» переносится гораздо легче «влажной» даже при совпадении температур воздуха. Дыхание в период влажной погоды для некоторых людей ощущается затрудненным, объяснила Чернышова.

— Влажность воздуха может создавать ощущение духоты и нехватки кислорода для людей с хронической сердечной недостаточностью или переболевших коронавирусом. Им может быть тяжеловато в таких условиях: сердечно-сосудистой системе приходится прилагать большие усилия, а у нее нет такого запаса прочности, — прокомментировала терапевт.

В период повышенной влажности возрастает вероятность проявления быстрой утомляемости и слабости, добавила Чернышова. В связи с этим особенно важно соблюдать простые правила, способные наладить самочувствие.

— Не нужно перенапрягаться: ходить в быстром темпе, таскать тяжести, брать на себя повышенную физическую работу. Лучше выходить на улицу в течение дня, избегая самых жарких часов. Умеренные физические нагрузки — прогулки на свежем воздухе — очень полезны в такую погоду, — порекомендовала специалист.

А вот на обладателей крепкой сосудистой системы влажная погода вряд ли повлияет, заверила терапевт. Им атмосферные изменения покажутся несущественными, заключила она.

1 августа стало известно о том, что аномальная московская жара в августе будет непродолжительной: спустя десять суток она сменится классической для последнего месяца лета погодой — с дождями и повышенной влажностью.