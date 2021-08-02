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Россиянам рассказали, что запрещено делать 2 августа в Ильин день

Евгения Владимирова

Общество
Россиянам рассказали, что запрещено делать 2 августа в Ильин день
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Православные люди 2 августа отмечают день Ильи-пророка. На Руси он всегда считался крайне тяжелым, но и благодатным одновременно. Традиционно к этому времени люди завершали работы в поле и готовились к наступлению осени.

Хорошим знаком в этот день считалось попасть под дождь или услышать гром. В народе Пророка Илью считали повелителем молний, поэтому гроза 2 августа считалась благоприятным знаком. Люди верили, что своими молниями пророк уничтожал нечистую силу. Собранная в этот день дождевая вода обладает целебными свойствами, сообщает портал «Утро.ру».

2 августа приняло было молиться о благополучии и здоровье семьи и об успехах в труде. В этот день в доме устраивали праздничный ужин, всех пришедших угощали мясными блюдами. Готовили угощения и для нищих. Люди верили, что тот, кто в этот день совершил благое дело, получит добро в ответ. На Ильин день заговаривали семена, чтобы в следующем году получить хороший урожай.

А вот купаться 2 августа было строго запрещено. В народе считалось, что нечисть, которую разгонял пророк Илья, пряталась от его молний в водоемах. Тот, кто в этот день решил искупаться, мог проститься со своей жизнью. В Ильин день нельзя было стричься и подолгу смотреться в зеркало, так человек мог лишиться всех жизненных сил и потерять свое здоровье и красоту. 2 августа люди старались избежать ссор и ругани, иначе можно было навсегда потерять личное счастье.

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