Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские синхронистки выиграли квалификацию в произвольной программе дуэтов Олимпиады

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские синхронистки выиграли квалификацию в произвольной программе дуэтов Олимпиады
Фото: olympic.ru

Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам произвольной программы в предварительном раунде соревнований дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

На счету отечественных спортсменок 97,9000 балла. Второе место заняла команда Китая — 96,2333, а на третьем расположилась сборная Украины — 94,9333.

Техническая программа предварительного раунда дуэтов пройдет во вторник, 3 августа, а финал — в среду, 4 августа.

2 августа гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Играх. Она разделила бронзу с представительницей Японии Маи Мураками.

Золотую награду получила американка Джэйд Кэри. Серебро отправилось в копилку сборной Италии — его добыла Ванесса Феррари.

Сборная России располагается на пятом месте в общем зачете. В активе команды 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Читайте также:
сборная РоссииОлимпиада в Токио — 2020квалификация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте