Российские синхронистки выиграли квалификацию в произвольной программе дуэтов Олимпиады

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Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам произвольной программы в предварительном раунде соревнований дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

На счету отечественных спортсменок 97,9000 балла. Второе место заняла команда Китая — 96,2333, а на третьем расположилась сборная Украины — 94,9333.

Техническая программа предварительного раунда дуэтов пройдет во вторник, 3 августа, а финал — в среду, 4 августа.

2 августа гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Играх. Она разделила бронзу с представительницей Японии Маи Мураками.

Золотую награду получила американка Джэйд Кэри. Серебро отправилось в копилку сборной Италии — его добыла Ванесса Феррари.

Сборная России располагается на пятом месте в общем зачете. В активе команды 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.