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Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях
Фото: twitter/olympic_russia

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала 47 для отечественных спортсменов на соревнованиях.

Она разделила третью позицию с представительницей Японии Маи Мураками. Золотую награду получила американка Джэйд Кэри. Серебро отправилось в копилку сборной Италии. Его добыла Ванесса Феррари.

Это третья медаль отечественных спортсменов за сегодня. Сергей Каменский взял серебряную медаль в стрельбе из винтовки на 50 метров. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзу в командном спринте в велотреке

В общем зачете у нашей команды 47 медалей различного достоинства. Благодаря этому команда занимает пятую позицию в общем медальном зачете.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. При победе спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.

При этом сами японцы протестуют против проведения Олимпиады, потому что в стране до сих пор высок уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Толпа японцев скандировала лозунг «Остановите Олимпиаду» во время теннисного матча, в котором участвовал российский спортсмен. Сотрудники правоохранительных органов следили за ходом акции, но не вмешивались и не разгоняли протестующих.

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