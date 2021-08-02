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Эксперт объяснил, как отличить фальшивые квитанции за коммунальные услуги

Елена Фролова

Общество
Эксперт объяснил, как отличить фальшивые квитанции за коммунальные услуги
Фото: Авилов Александр / АГН Москва

Некоторые жители Москвы получают фальшивые квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Как не оказаться жертвой мошенников, разъяснил эксперт некоммерческого партнерства национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур.

Он отметил, что подделывать могут как бумажные, так и электронные квитанции.

— Мошенники и криминальные элементы идут в ногу со временем и развитием цифровых технологий. На бумажных и электронных носителях они могут присылать поддельные платежки, — уточнил эксперт.

По его словам, когда человек видит, что пришла квитанция якобы от управляющей компании на его электронную почту, которая раньше на этот адрес не приходила, то потенциальный плательщик может сразу заподозрить что-то неладное. Дело в том, что подписаться на рассылку каждый гражданин должен самостоятельно, то есть только с его согласия она будет осуществляться. Без него, как подчеркнул специалист, никто не должен присылать квитанции на электронный ящик, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv.

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