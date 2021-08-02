«Оставь меня в покое»: Татьяна Терешина рассталась с мужем

Фото: instagram/tanya_tereshina

Российская певица и модель Таня Терешина рассталась с бизнесменом Олегом Курбатовым. Несмотря на большую разницу в возрасте пара прожила вместе три года. О расставании артистка сообщила в своем личном блоге.

Поклонники Терешиной заметили, что в последнее время в ее блоге все реже стали появляться фотографии с мужем. В понедельник, 2 августа, артистка рассказала, что больше не хочет жить с мужем и не испытывает к нему никаких чувств.

— Я больше не хочу жить с мужем. Не пытайте меня о причинах. Они конечно есть. На фоне них я тупо разлюбила человека, давно. Но шанс на спасение чувств, семьи в целом я давала. И не один. Но больше у меня нет никаких чувств, и поэтому я не вижу смысла жить вместе, — рассказала она на своей странице в Instagram.

Артистка заверила поклонников в том, что партнеры расходятся не из-за измены и в их отношениях никогда не было «третьего» человека.

— И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить. Оставь меня в покое, не хочешь помогать — не помогай. Только не трогай меня. Никогда, — написала она.

Подписчики поддержали артистку:

«Знакомо. Сил вам и терпения на пути к новой счастливой жизни», «Все правильно, жить нужно по любви. И с любимым человеком», «Татьяна очень жаль что все так случилось и желаю найти в будущем свое счастье».