Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует изжившую себя модель экономики

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Экономическая модель России изжила себя и не производит новых товаров. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в понедельник, 2 августа.

— Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров, — рассказал чиновник.

Среднегодовой рост реального ВВП в стране с 2013 по 2020 год составил около 0,5 процента. По словам Кудрина, лишь новое качество экспорта позволит российской экономике выйти на темпы роста в четыре-пять процентов в год.

Также России необходимо стать более конкурентоспособной и выйти на внешний рынок, где «спрос становится бесконечен», добавил он. Стране нужно создать некий товар, который захотят купить люди во всех странах наподобие iPhone, председатель Счетной палаты.

Экономический рост, по мнению Кудрина, можно ускорить при помощи инвестиций в человеческий капитал. В это понятие он включил здравоохранение, образование и предпринимательскую инициативу, отмечает РБК.

В конце мая Кудрин заявил, что существуют меры, позволяющие снизить уровень бедности в России вдвое, раньше чем к 2030 году. По его мнению, для достижения этой цели следует внедрять больше адресности в социальной политике, в том числе учитывая имущественный ценз.

В частности, тот, кто имеет два дома и две машины, уже не вправе претендовать на выплаты от государства. Если исключить подобных получателей господдержки, останутся те, кому власти смогут помочь быстро поднять уровень жизни, отметил он.